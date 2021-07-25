К тушению огня привлекли сотни пожарных, сотрудников военного подразделения по ЧС, а также десятки вертолетов и самолетов.
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Масштабные пожары в Испании
- В районе населенного пункта Льетор в провинции Альбасете огнем выжжено около 1 тысячи гектаров леса.
- В Каталонии сразу два пожара – в провинциях Таррагона и Жирона. Там уничтожено уже более чем 1,1 тысячи гектаров леса.
- В районе андалусского муниципалитета Вильярраса произошло возгорание – выжжено около 600 гектаров леса.
В трех регионах Испании бушуют масштабные лесные пожары / Фото ЕРА