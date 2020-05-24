Саркастические новости от Щура: Что на самом деле было на флешке Гордона. Главный хит Сердючки
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Гордон заявил, что отправил флешки с интервью, которые брал у Гиркина и Поклонской, в международный трибунал в Гааге. Представители от Украины на Евровидении "Go-A" продемонстрировали кавер на песню Верки Сердючки.
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Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 24 мая 2020:
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