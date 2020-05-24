Саркастичні новини від Щура: Що насправді було на флешці Гордона. Головний хіт Сердючки

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Гордон заявив, що відправив флешки з інтерв'ю, які брав у Гіркіна та Поклонської, у міжнародний трибунал в Гаазі. Представники від України на Євробаченні "Go-A" продемонстрували кавер на пісню Вєрки Сердючки.

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