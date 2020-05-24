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Саркастичні новини від Щура: Що насправді було на флешці Гордона. Головний хіт Сердючки

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Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Гордон заявив, що відправив флешки з інтерв'ю, які брав у Гіркіна та Поклонської, у міжнародний трибунал в Гаазі. Представники від України на Євробаченні "Go-A" продемонстрували кавер на пісню Вєрки Сердючки.

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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 травня 2020:

 

Автор: Майкл Щур
Теги: Новини України Дмитро Гордон #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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