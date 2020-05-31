Саркастические новости от Щура: Проваленная реформа Авакова. История от Джоан Роулинг
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – в Украине должность министра внутренних дел находится вне политики, вне критики, вне ответственностью и вне отставок. Джоан Роулинг бесплатно публикует в интернете сказку с названием "Икабог", чтобы дети могли ее читать в режиме карантинных ограничений.
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Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 31 мая 2020: