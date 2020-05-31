У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні посада міністра внутрішніх справ знаходиться поза політикою, поза критикою, поза відповідальністю та поза відставками. Джоан Роулінг безкоштовно публікує в інтернеті казку із назвою "Ікабог", щоб діти могли її читати в режимі карантинних обмежень.

Також у випуску на 24 каналі: Андрій Богдан намагався посадити песика на козла. Найбільшому фейку за всю історію музики виповнилось 30 років. Хто дивиться Гордона та Шарія? Секретна інфа від наших джерел у спецслужбах. Що не так з українськими препаратами для боротьби з коронавірусом? Український режисер створив новий супергеройський всесвіт площею у 15 квадратних метрів. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 31 травня 2020: