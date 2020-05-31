Саркастичні новини від Щура: Провалена реформа Авакова. Фантастична історія від Джоан Роулінг
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні посада міністра внутрішніх справ знаходиться поза політикою, поза критикою, поза відповідальністю та поза відставками. Джоан Роулінг безкоштовно публікує в інтернеті казку із назвою "Ікабог", щоб діти могли її читати в режимі карантинних обмежень.
Також у випуску на 24 каналі:
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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 31 травня 2020: