В выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дональд Трамп чуть ли не ежедневно подливает бензин в пламя протестов, которые охватили США. Он ведет себя как Янукович, считая, что выходить на улицы люди могут только "за деньги Сороса" или под влиянием 5G. Владимир Зеленский в очередной раз решил показать, что он простой человек из народа. Во время рабочей поездки в Хмельницкий президент нарушил карантин

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