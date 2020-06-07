У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Дональд Трамп чи не щодня підливає бензин у полум'я протестів, які охопили США. Він поводиться як Янукович, вважаючи, що виходити на вулиці люди можуть лише "за гроші Сороса" або під впливом 5G. Володимир Зеленський вкотре вирішив показати, що він проста людина з народу. Під час робочої поїздки до Хмельницького президент порушив карантин.

Також у випуску програми на 24 каналі: Провалена реформа МВС та політична відповідальність Арсена Авакова. Вночі. Зухвало. У вайбер-чаті села. Працьовитий десант сільськогосподарського ґатунку привертає увагу до доріг. Філологічний краш! Навіщо український мові помилки? Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 7 червня 2020: