Саркастические новости от Щура: Зеленский нравится украинцам. Игра Никитюк и Поляковой
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – по результатам социологического опроса КМИС, опубликованного 4 мая, за Зеленского готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей. Леся Никитюк провела с Олей Поляковой игру "Правда ли действие", разбив вдребезги инстаграм-мир.
Также в выпуске на 24 канале:
Зеленский, Гандон: украинский суд не знает известного писателя-фантаста.
Ежегодно. Снова. Маразм. Как прошел традиционный парад победошедствия?
Assassin's Creed показала трейлер новой части игры – Valhalla.
Не музыкальное и сериальное! Какие книги почитать: советы от Телевидения Торонто.
Самый большой майский движ: Онлайн-фест Intercity Live.
Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 10 мая 2020:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 17:32 Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень
сегодня , 17:20 Коронавирус в Испании: в стране зафиксировали наименьшую смертность за последние 8 недель
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии