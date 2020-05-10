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Саркастические новости от Щура: Зеленский нравится украинцам. Игра Никитюк и Поляковой

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Саркастические новости от Щура
Саркастические новости от Щура / 24 канал

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – по результатам социологического опроса КМИС, опубликованного 4 мая, за Зеленского готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей. Леся Никитюк провела с Олей Поляковой игру "Правда ли действие", разбив вдребезги инстаграм-мир.

Также в выпуске на 24 канале:

Зеленский, Гандон: украинский суд не знает известного писателя-фантаста.

Ежегодно. Снова. Маразм. Как прошел традиционный парад победошедствия?

Assassin's Creed показала трейлер новой части игры – Valhalla.

Не музыкальное и сериальное! Какие книги почитать: советы от Телевидения Торонто.

Самый большой майский движ: Онлайн-фест Intercity Live.

Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 10 мая 2020:

 

Автор: Майкл Щур
Теги: Новости Украины Новости политики Леся Никитюк Оля Полякова Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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