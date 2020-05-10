Саркастические новости от Щура: Зеленский нравится украинцам. Игра Никитюк и Поляковой

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – по результатам социологического опроса КМИС, опубликованного 4 мая, за Зеленского готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей. Леся Никитюк провела с Олей Поляковой игру "Правда ли действие", разбив вдребезги инстаграм-мир.

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