Саркастичні новини від Щура: Зеленський подобається українцям. Гра Нікітюк та Полякової

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за результатами соціологічного опитування КМІС, опублікованого 4 травня, за Зеленського готові віддати свої голоси 42,6% виборців. Леся Нікітюк провела з Олею Поляковою гру "Правда чи дія", розбив ущент інстаграм-світ.

Також у випуску на 24 каналі: Зеленський, Гандон: український суд не знає відомого письменника-фантаста. Щороку. Знову. Маразм. Як минув традиційний парад переможевілля? Assassin's Creed показала трейлер нової частини гри — Valhalla. Не музичне та серіальне! Які книжки почитати: поради від Телебачення Торонто. Найбільша травнева руханина: Онлайн-фест Intercity Live. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 травня 2020: