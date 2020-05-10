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Саркастичні новини від Щура: Зеленський подобається українцям. Гра Нікітюк та Полякової

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Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за результатами соціологічного опитування КМІС, опублікованого 4 травня, за Зеленського готові віддати свої голоси 42,6% виборців. Леся Нікітюк провела з Олею Поляковою гру "Правда чи дія", розбив ущент інстаграм-світ.

Також у випуску на 24 каналі:

Зеленський, Гандон: український суд не знає відомого письменника-фантаста.

Щороку. Знову. Маразм. Як минув традиційний парад переможевілля?

Assassin's Creed показала трейлер нової частини гри — Valhalla.

Не музичне та серіальне! Які книжки почитати: поради від Телебачення Торонто.

Найбільша травнева руханина: Онлайн-фест Intercity Live.

Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 травня 2020:

 

Автор: Майкл Щур
Теги: Новини України Новини політики Леся Нікітюк Оля Полякова Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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