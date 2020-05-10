Саркастичні новини від Щура: Зеленський подобається українцям. Гра Нікітюк та Полякової
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за результатами соціологічного опитування КМІС, опублікованого 4 травня, за Зеленського готові віддати свої голоси 42,6% виборців. Леся Нікітюк провела з Олею Поляковою гру "Правда чи дія", розбив ущент інстаграм-світ.
Також у випуску на 24 каналі:
Зеленський, Гандон: український суд не знає відомого письменника-фантаста.
Щороку. Знову. Маразм. Як минув традиційний парад переможевілля?
Assassin's Creed показала трейлер нової частини гри — Valhalla.
Не музичне та серіальне! Які книжки почитати: поради від Телебачення Торонто.
Найбільша травнева руханина: Онлайн-фест Intercity Live.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 травня 2020:
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