Саркастические новости от Щура. Алена, сбрасывающая цепи патриархата. Рыба вне политики
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – сельская воспитательница зачитала рэп в купальнике и ее не сожгла инквизиция. Как чиновники Государственного агентства рыбного хозяйства Украины решили по-дружески побелить бычков с российскими коллегами, пока РФ отжимает у нас Азовское море.
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Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 28 октября 2018
Источник: 24 канал
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