Саркастичні новини від Щура. Альона, що скидає ланцюги патріархату. Риба поза політикою
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – сільська вихователька зачитала реп у купальнику і її не спалила інквізиція. Як чиновники Державного агентства рибного господарства України вирішили по-дружньому побілити бичків з російськими колегами, поки РФ віджимає у нас Азовське море.
Також у випуску:
Подорожчання газу: Гройсман з Порошенком перекидають один одному мертвого кота.
Тортівня у Харкові: чому у школі діють правила магазину.
Жах! Жінка за кермом маршрутки у Кропивницькому.
Як "Бієнале довіри" у Львові стало "Бієналем лукавства.
Поплавський неймовірно зганьбився в Кембріджі!
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 жовтня 2018
Джерело: 24 канал
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