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      Саркастические новости от Щура: Дискриминация в гей-сообществе. Эпидемия запугивания населения

      51 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в гей-сообществе немало "Гитлеров", которые топят за чистоту этой расы. На их взгляд, геи должны выглядеть, например как Николай Тищенко. Новый коронавирус, как настольный теннис: много кто в него играет, но в эпицентре внимания всегда находится Китай. Во всем мире нарастает глобальная паника от распространения опасной смертельной болезни из Поднебесной

      Также в выпуске:

      Пирятин накрыла волна добра!

      Коронавирус уже в Украине!

      Почему дело об убийстве Павла Шеремета шито белыми нитками?

      ЭТО происходит в каждом доме!

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 февраля 2020:

       

      "Ангелы" Victoria's Secret страдали от сексуальных домогательств и издевательств
      сегодня
      1034
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Китай ЛГБТ Николай Тищенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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