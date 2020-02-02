Саркастические новости от Щура: Дискриминация в гей-сообществе. Эпидемия запугивания населения

В свежем выпуске "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в гей-сообществе немало "Гитлеров", которые топят за чистоту этой расы. На их взгляд, геи должны выглядеть, например как Николай Тищенко. Новый коронавирус, как настольный теннис: много кто в него играет, но в эпицентре внимания всегда находится Китай. Во всем мире нарастает глобальная паника от распространения опасной смертельной болезни из Поднебесной

Также в выпуске: Пирятин накрыла волна добра! Коронавирус уже в Украине! Почему дело об убийстве Павла Шеремета шито белыми нитками? ЭТО происходит в каждом доме! Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 февраля 2020: