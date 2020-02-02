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      Саркастичні новини від Щура: Дискримінація серед гей-спільноти. Епідемія залякування населення

      71 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у гей-спільноті є чимало "Гітлерів", які топлять за чистоту цієї раси. На їхній погляд, геї мають мати зовнішність, як-от у Миколи Тищенка. Новий коронавірус, як настільний теніс: багато хто в нього грає, але в епіцентрі уваги завжди перебуває Китай. У всьому світі наростає глобальна паніка щодо поширення небезпечної смертельної недуги з Піднебесної.

      Також у випуску:

      Пирятин накрила хвиля добра!

      Коронавірус вже в Україні!

      Чому справа про вбивство Павла Шеремета шита білими нитками?

      ЦЕ відбувається в кожній хаті!

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 лютого 2020:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Микола Тищенко ЛГБТ Китай
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