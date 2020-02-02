Саркастичні новини від Щура: Дискримінація серед гей-спільноти. Епідемія залякування населення

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у гей-спільноті є чимало "Гітлерів", які топлять за чистоту цієї раси. На їхній погляд, геї мають мати зовнішність, як-от у Миколи Тищенка. Новий коронавірус, як настільний теніс: багато хто в нього грає, але в епіцентрі уваги завжди перебуває Китай. У всьому світі наростає глобальна паніка щодо поширення небезпечної смертельної недуги з Піднебесної.

Також у випуску: Пирятин накрила хвиля добра! Коронавірус вже в Україні! Чому справа про вбивство Павла Шеремета шита білими нитками? ЦЕ відбувається в кожній хаті! Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 лютого 2020: