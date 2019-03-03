Саркастические новости от Щура: Где и почему скрывается Зеленский? Незаконному обогащению быть!
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – кандидат в президенты Владимир Зеленский скрывается в скайпе за месяц до выборов. Он должен был вступить в дискуссию с политическими конкурентами на лояльном к себе телеканале "1+1", но решил не приходить, а просто связался по скайпу. Если у чиновников или депутатов есть состояние, которое они не могут объяснить, то не беда – теперь и объяснять не нужно.
Также в выпуске:
Как общественное обосралось с Евровидением.
Разворовывании в Укроборонпроме людьми из окружения Порошенко.
Порошенко хочет убить бедность двумя выстрелами по 2 тысячи гривен.
Как домохозяйки, пенсионеры и кассиры супермаркетов спонсируют Тимошенко.
Всемирный день водно-болотных угодий, самый сексуальный педиатр страны и пирятинский дзен.
Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 3 марта 2019
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