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      Саркастические новости от Щура: Где и почему скрывается Зеленский? Незаконному обогащению быть!

      124 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – кандидат в президенты Владимир Зеленский скрывается в скайпе за месяц до выборов. Он должен был вступить в дискуссию с политическими конкурентами на лояльном к себе телеканале "1+1", но решил не приходить, а просто связался по скайпу. Если у чиновников или депутатов есть состояние, которое они не могут объяснить, то не беда – теперь и объяснять не нужно.

      Также в выпуске:

      Как общественное обосралось с Евровидением.

      Разворовывании в Укроборонпроме людьми из окружения Порошенко.

      Порошенко хочет убить бедность двумя выстрелами по 2 тысячи гривен.

      Как домохозяйки, пенсионеры и кассиры супермаркетов спонсируют Тимошенко.

      Всемирный день водно-болотных угодий, самый сексуальный педиатр страны и пирятинский дзен.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 3 марта 2019

       

      blog_ava
      Российский активист поднял флаг Украины над своим домом и обратился к Путину: фото
      3 марта
      577
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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      Новости за 3 марта
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