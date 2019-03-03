Саркастические новости от Щура: Где и почему скрывается Зеленский? Незаконному обогащению быть!

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – кандидат в президенты Владимир Зеленский скрывается в скайпе за месяц до выборов. Он должен был вступить в дискуссию с политическими конкурентами на лояльном к себе телеканале "1+1", но решил не приходить, а просто связался по скайпу. Если у чиновников или депутатов есть состояние, которое они не могут объяснить, то не беда – теперь и объяснять не нужно.

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