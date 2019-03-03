Саркастичні новини від Щура: Де і чому ховається Зеленський? Ура, незаконному збагаченню бути!
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – кандидат у президенти Володимир Зеленський ховається у скайпі за місяць до виборів. Він вперше мав вступити у дискусію з політичними конкурентами на лояльному до себе телеканалі "1+1", однак вирішив не приходити, а просто зв'язався скайпом. Якщо в чиновників чи депутатів є статки, які вони не можуть пояснити, то не біда – тепер і пояснювати не треба.
Також у випуску:
Як Суспільне обісралось з Євробаченням.
Розкрадання в Укроборонпромі людьми з оточення Порошенка.
Порошенко хоче вбити бідність двома пострілами по 2 тисячі гривень.
Як домогосподарки, пенсіонери та касири супермаркетів спонсорують Тимошенко.
Всесвітній день водно-болотних угідь, найсексуальніший педіатр країни та пирятинський дзен.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 3 березня 2019
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