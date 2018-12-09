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      Саркастические новости от Щура. Янукович и ягодицы Повалий. Тимошенко взялась за армию

      147 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – после смертельного удара яйцом в Януковича была возможность записать видеообращение, а вот чтобы выступить в суде – не хватило "достоинства". Есть только одна причина, почему он стесняется травмы колена – оно застряло между ягодицами Повалий. Юлия Тимошенко перестала обещать все подряд: отменить зиму или всплывающие окна в браузерах. Зато взялась за армию

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      Будет ли Кличко баллотироваться в президенты?

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      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 09 декабря 2018

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Выборы Президента 2019 Таисия Повалий Виктор Янукович Юлия Тимошенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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