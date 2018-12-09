Саркастические новости от Щура. Янукович и ягодицы Повалий. Тимошенко взялась за армию
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – после смертельного удара яйцом в Януковича была возможность записать видеообращение, а вот чтобы выступить в суде – не хватило "достоинства". Есть только одна причина, почему он стесняется травмы колена – оно застряло между ягодицами Повалий. Юлия Тимошенко перестала обещать все подряд: отменить зиму или всплывающие окна в браузерах. Зато взялась за армию
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Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 09 декабря 2018