Саркастичні новини від Щура. Янукович і сідниці Повалій. Тимошенко взялася за армію
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – після смертельного удару яйцем у пана Януковича була можливість записати відеозвернення, а от щоб виступити у суді – не вистачило "гідності". Є тільки одна причина, чому він соромиться травми коліна – воно застрягло між сідницями Повалій. Юлія Тимошенко перестала обіцяти все підряд: скасувати зиму чи спливаючі вікна у браузерах. Зате взялася за армію.
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 09 грудня 2018