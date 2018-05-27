Саркастические новости от Щура. Куда делось обнищание Тимошенко. Круговорот ванили "Холостяка"
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – куда делась нищета, о которой постоянно говорила Юлия Тимошенко. Сейчас она говорит, что все будет хорошо, ведь теперь она на втором месте президентских рейтингов после кандидата "не определился". Люди делятся на два типа: на тех, кто смотрит телешоу "Холостяк", и на тех, кто умеет переключать каналы.
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Гость студии: группа BRAII.