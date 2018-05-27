Саркастические новости от Щура. Куда делось обнищание Тимошенко. Круговорот ванили "Холостяка"

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – куда делась нищета, о которой постоянно говорила Юлия Тимошенко. Сейчас она говорит, что все будет хорошо, ведь теперь она на втором месте президентских рейтингов после кандидата "не определился". Люди делятся на два типа: на тех, кто смотрит телешоу "Холостяк", и на тех, кто умеет переключать каналы.

Также в выпуске: Финал ЛЧ в Киеве состоялся, он стал настоящим праздником для всех любителей футбола.



Все слышали о шаолинских монахах, и ни разу – о шаолинских монахинях.



Актер Олег Ляшко снялся в эпической постановке "Дарницкий вокзал", где сыграл Человека-эскалатора.



В Украине разработали первый в мире виртуальный симулятор тележки.



В украинском правительстве началось раздвоение личности: то, что плохо для медреформы, хорошо для реформы образования.



Гость студии: группа BRAII.