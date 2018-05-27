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Саркастичні новини від Щура. Куди ділось зубожіння Тимошенко. Круговорот ванілі "Холостяка"

161 Читать новость на русском
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – кудись поділось зубожіння, про яке постійно говорила Юлія Тимошенко. Зараз вона каже, що все буде добре, адже тепер вона на другому місці президентських рейтингів після кандидата "не визначився". Люди поділяють на два типи: на тих, хто дивиться телешоу "Холостяк", і на тих, хто вміє перемикати канали.

Також у випуску:

Фінал ЛЧ у Києві відбувся, він став справжнім святом для усіх фанатів футболу.

Всі чули про шаолінських монахів, та жодного разу – про шаолінських монахинь.

Актор Олег Ляшко знявся в епічній постановці "Дарницький вокзал", де зіграв Людину-ескалатора.

В Україні розробили перший в світі віртуальний симулятор візка.

В українському уряді почалось роздвоєння особистості: те, що погано для медреформи, добре для реформи освіти.

Гість студії: гурт BRAII.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Медіа
Джерело: 24 Канал
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