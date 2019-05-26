Саркастические новости от Щура: Ляшко троллит Зеленского. Куда исчезли панды с ТСН

В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – ранее Зеленский троллил Ляшко, а теперь – наоборот. Единственное, чего не хватает нардепу – основать свой "Радикальный квартал", где он будет играть новоизбранного лидера государства. В новостях на "1+1" внезапно исчезли сюжеты про панд. Подозрительно, но последнее появление животного совпало с прекращением президентских полномочий Порошенко.

Также в выпуске: Мир захватил трек Lil Nas X. Зачем Зеленский объявил досрочные выборы. Дьявол отказывается носить мех. Етерне! Правительство утвердило новую редакцию правописания. Страшное! Килограмм больше не килограмм. Что будет в новом "Терминаторе" Что объединяет людей, которых Зеленский назначил на должности в своей администрации. К чему привели наши шутки о Боге. Кто победил в поэтическом конкурсе от Телевидения Торонто. Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 мая 2019 года: