Саркастические новости от Щура: Ляшко троллит Зеленского. Куда исчезли панды с ТСН
В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – ранее Зеленский троллил Ляшко, а теперь – наоборот. Единственное, чего не хватает нардепу – основать свой "Радикальный квартал", где он будет играть новоизбранного лидера государства. В новостях на "1+1" внезапно исчезли сюжеты про панд. Подозрительно, но последнее появление животного совпало с прекращением президентских полномочий Порошенко.
Также в выпуске:
Мир захватил трек Lil Nas X.
Зачем Зеленский объявил досрочные выборы.
Дьявол отказывается носить мех.
Етерне! Правительство утвердило новую редакцию правописания.
Страшное! Килограмм больше не килограмм.
Что будет в новом "Терминаторе"
Что объединяет людей, которых Зеленский назначил на должности в своей администрации.
К чему привели наши шутки о Боге.
Кто победил в поэтическом конкурсе от Телевидения Торонто.
Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 мая 2019 года: