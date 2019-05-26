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      Саркастические новости от Щура: Ляшко троллит Зеленского. Куда исчезли панды с ТСН

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – ранее Зеленский троллил Ляшко, а теперь – наоборот. Единственное, чего не хватает нардепу – основать свой "Радикальный квартал", где он будет играть новоизбранного лидера государства. В новостях на "1+1" внезапно исчезли сюжеты про панд. Подозрительно, но последнее появление животного совпало с прекращением президентских полномочий Порошенко.

      Также в выпуске:

      Мир захватил трек Lil Nas X.

      Зачем Зеленский объявил досрочные выборы.

      Дьявол отказывается носить мех.

      Етерне! Правительство утвердило новую редакцию правописания.

      Страшное! Килограмм больше не килограмм.

      Что будет в новом "Терминаторе"

      Что объединяет людей, которых Зеленский назначил на должности в своей администрации.

      К чему привели наши шутки о Боге.

      Кто победил в поэтическом конкурсе от Телевидения Торонто.

      Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 мая 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины СМИ Олег Ляшко Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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