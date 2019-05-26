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      Cаркастичні новини від Щура: Ляшко тролить Зеленського. Куди зникли панди з ТСН

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – раніше Зеленський тролив Ляшка, а тепер – навпаки. Єдине, чого не вистачає нардепу – заснувати свій "Радикальний квартал", де він гратиме новообраного лідера держави. У новинах на "1+1" раптово зникли сюжети про панд. Підозріло, але остання поява тварини збіглася з припиненням президентських повноважень Порошенка.

      Також у випуску: 

      Світ захопив трек Lil Nas X.

      Навіщо Зеленський оголосив дострокові вибори.

      Диявол відмовляється носити хутро.

      Етерне! Уряд затвердив нову редакцію правопису.

      Страшне! Кілограм більше не кілограм.

      Що буде у новому "Термінаторі"

      Що об'єднує людей, яких Зеленський назначив на посади в своїй адміністрації.

      До чого призвели наші жарти про Бога.

      Хто переміг у поетичному конкурсі від Телебачення Торонто.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 травня 2019 року:

       

      blog_ava
      Другий день після відкриття: скляна вставка "мосту Кличка" вкрилася тріщинами
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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Володимир Зеленський Олег Ляшко ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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