Cаркастичні новини від Щура: Ляшко тролить Зеленського. Куди зникли панди з ТСН

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – раніше Зеленський тролив Ляшка, а тепер – навпаки. Єдине, чого не вистачає нардепу – заснувати свій "Радикальний квартал", де він гратиме новообраного лідера держави. У новинах на "1+1" раптово зникли сюжети про панд. Підозріло, але остання поява тварини збіглася з припиненням президентських повноважень Порошенка.

Також у випуску: Світ захопив трек Lil Nas X. Навіщо Зеленський оголосив дострокові вибори. Диявол відмовляється носити хутро. Етерне! Уряд затвердив нову редакцію правопису. Страшне! Кілограм більше не кілограм. Що буде у новому "Термінаторі" Що об'єднує людей, яких Зеленський назначив на посади в своїй адміністрації. До чого призвели наші жарти про Бога. Хто переміг у поетичному конкурсі від Телебачення Торонто. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 травня 2019 року: