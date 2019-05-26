Cаркастичні новини від Щура: Ляшко тролить Зеленського. Куди зникли панди з ТСН
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – раніше Зеленський тролив Ляшка, а тепер – навпаки. Єдине, чого не вистачає нардепу – заснувати свій "Радикальний квартал", де він гратиме новообраного лідера держави. У новинах на "1+1" раптово зникли сюжети про панд. Підозріло, але остання поява тварини збіглася з припиненням президентських повноважень Порошенка.
Також у випуску:
Світ захопив трек Lil Nas X.
Навіщо Зеленський оголосив дострокові вибори.
Диявол відмовляється носити хутро.
Етерне! Уряд затвердив нову редакцію правопису.
Страшне! Кілограм більше не кілограм.
Що буде у новому "Термінаторі"
Що об'єднує людей, яких Зеленський назначив на посади в своїй адміністрації.
До чого призвели наші жарти про Бога.
Хто переміг у поетичному конкурсі від Телебачення Торонто.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 травня 2019 року: