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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Саркастические новости от Щура. Модные слова Тимошенко. За что нынче увольняют работников

138 Читати новину українською
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – в Киеве состоялся всеукраинский форум "Новый курс Украины", во время которого Юлия Тимошенко употребляла разные слова. Речь Тимошенко растянулась на два долгих часа, кто-то за это время состарился, умер, а может и родился, а кто-то выехал за пределы Украины. Фотографии в купальниках с отдыха есть почти во всех соцсетях, но никого за это не увольняли.

Также в выпуске:

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил освятить дворец Потоцких после выступления группы ХЗВ.

Бывший регионал Евгений Мураев извинился перед настоящими украинскими националистами – Стивеном Кингом, Мерил Стрип и Джонни Деппом.

Как Трамп перессорился с друзьями и поехал искать поддержки среди врагов.

Как сортировать мусор? Интервью с супругами, которые сортирует мусор в собственном дворе и зарабатывает на этом.

Укрзализныця внедряет новую услугу – ланч-боксы. Интересно, что будет внутри.

День Бабушек или социальные эксперименты от калифорнийского блогера и путешественника.

Бабушка, которая украла лавку – как Петр Порошенко, который тянет домой каждую победу.

Гость студии: Алина Паш – "Битанга".

 

Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Новости политики #@)₴?$0 с Майклом Щуром
Источник: 24 Канал
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