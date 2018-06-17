Саркастические новости от Щура. Модные слова Тимошенко. За что нынче увольняют работников

В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – в Киеве состоялся всеукраинский форум "Новый курс Украины", во время которого Юлия Тимошенко употребляла разные слова. Речь Тимошенко растянулась на два долгих часа, кто-то за это время состарился, умер, а может и родился, а кто-то выехал за пределы Украины. Фотографии в купальниках с отдыха есть почти во всех соцсетях, но никого за это не увольняли.

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Гость студии: Алина Паш – "Битанга".