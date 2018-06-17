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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Саркастичні новини від Щура. Модні слова Тимошенко. За що нині звільняють працівників

297 Читать новость на русском
#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у Києві відбувся всеукраїнський форум "Новий курс України" під час якого Юлія Тимошенко вживала різні слова. Промова Тимошенко розтягнулася на дві довгі години, хтось за цей час постарів, помер, а може й народився, а хтось виїхав за межі України. Світлини у купальники з відпочинку є у майже всіх в соцмережах, але нікого за це ще не звільняли.

Також у випуску:

Мер Івано-Франківська Марцінків доручив освятити палац Потоцьких після виступу гурту ХЗВ. 

Колишній регіонал Євген Мураєв вибачився перед справжніми вкраїнськими націоналістами – Стівеном Кінгом, Меріл Стріп та Джонні Деппом.

Як Трамп пересварився з друзями та поїхав шукати підтримки серед ворогів.

Як сортувати сміття? Інтерв'ю з подружжям, яке сортує сміття на власному подвір'ї та заробляє на цьому.

Укрзалізниця впроваджує нову послугу – ланч-бокси. Цікаво, що буде всередині.

День Бабусь або соціальні експерименти від каліфорнійского блогера та мандрівника.

Бабця, яка вкрала лавку – як Петро Порошенко, що тягне додому кожну перемогу.

Гість студії: Аліна Паш – "Бітанга".

 

Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Новини політики Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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