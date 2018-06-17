Саркастичні новини від Щура. Модні слова Тимошенко. За що нині звільняють працівників

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у Києві відбувся всеукраїнський форум "Новий курс України" під час якого Юлія Тимошенко вживала різні слова. Промова Тимошенко розтягнулася на дві довгі години, хтось за цей час постарів, помер, а може й народився, а хтось виїхав за межі України. Світлини у купальники з відпочинку є у майже всіх в соцмережах, але нікого за це ще не звільняли.

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