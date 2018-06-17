Саркастичні новини від Щура. Модні слова Тимошенко. За що нині звільняють працівників
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – у Києві відбувся всеукраїнський форум "Новий курс України" під час якого Юлія Тимошенко вживала різні слова. Промова Тимошенко розтягнулася на дві довгі години, хтось за цей час постарів, помер, а може й народився, а хтось виїхав за межі України. Світлини у купальники з відпочинку є у майже всіх в соцмережах, але нікого за це ще не звільняли.
Також у випуску:
Мер Івано-Франківська Марцінків доручив освятити палац Потоцьких після виступу гурту ХЗВ.
Колишній регіонал Євген Мураєв вибачився перед справжніми вкраїнськими націоналістами – Стівеном Кінгом, Меріл Стріп та Джонні Деппом.
Як Трамп пересварився з друзями та поїхав шукати підтримки серед ворогів.
Як сортувати сміття? Інтерв'ю з подружжям, яке сортує сміття на власному подвір'ї та заробляє на цьому.
Укрзалізниця впроваджує нову послугу – ланч-бокси. Цікаво, що буде всередині.
День Бабусь або соціальні експерименти від каліфорнійского блогера та мандрівника.
Бабця, яка вкрала лавку – як Петро Порошенко, що тягне додому кожну перемогу.
Гість студії: Аліна Паш – "Бітанга".