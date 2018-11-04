Саркастические новости от Щура. (Не)Президентские амбиции Вакарчука. Досье на Тимошенко

Саркастические новости от Щура – музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук уверенно заявил, что президентское кресло его не интересует, его интересуют изменения, а возможно, он просто хочет, чтобы его еще раз попросили. Юлия Тимошенко начала свою карьеру в 1997 году, дважды была премьер-министром Украины, прошла кучу политических ссор и союзов – и это еще далеко не все о "Леди Ю".

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