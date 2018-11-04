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      Саркастические новости от Щура. (Не)Президентские амбиции Вакарчука. Досье на Тимошенко

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      Саркастические новости от Щура – музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук уверенно заявил, что президентское кресло его не интересует, его интересуют изменения, а возможно, он просто хочет, чтобы его еще раз попросили. Юлия Тимошенко начала свою карьеру в 1997 году, дважды была премьер-министром Украины, прошла кучу политических ссор и союзов – и это еще далеко не все о "Леди Ю".

      Также в выпуске:

      В России ввели санкции против украинских ежей.

      Над девочкой из Харькова вновь издеваются! В этот раз страшнее за торт.

      "Презумпция оптимизма": Новейшие технологии асфальтирования липаками.

      В Кривом Роге люди вышли на Майдан! Чик. Детская площадка.

      Взрыв! Как сделать новость с поста на Facebook.

      Убить волка: жуткий триллер с Тернопольщины.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 4 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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