Саркастичні новини від Щура. (Не)Президентські амбіції Вакарчука. Досьє на Тимошенко

Саркастичні новини від Щура – музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук впевнено заявив, що президентське крісло його не цікавить, його цікавлять зміни, а можливо, він просто хоче, щоб його ще раз попросили. Юлія Тимошенко почала свою кар'єру у 1997 році, двічі була прем'єр-міністром України, пройшла купу політичних сварок і союзів – і це ще далеко не все про "Леді Ю".

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