Саркастические новости от Щура: Офис Зеленского испугался комментариев. Новая прошивка Тимошенко
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Офис Президента устал и устроил себе диджитал-детокс. Они отключили возможность комментирования в инстаграм и ютуб "из-за ботов и рекламы". Учитывая количество россиян в комментариях под постами Зеленского, это можно считать санкциями против России. Юлия Тимошенко уже забыла об обнищании и начала качать духовность.
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В Британии тризуб внесли в нацистские символы. И Гринпис тоже.
Давосное! Как Зеленский привлекал инвестиции в Украину?
У основателя Amazon Джеффа Безоса принц украл пиструна!
Шеринговое! Новая экономичная модель, которую исповедует даже Зеленский.
Смотрите видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 января 2020:
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