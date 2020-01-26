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      Саркастические новости от Щура: Офис Зеленского испугался комментариев. Новая прошивка Тимошенко

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Офис Президента устал и устроил себе диджитал-детокс. Они отключили возможность комментирования в инстаграм и ютуб "из-за ботов и рекламы". Учитывая количество россиян в комментариях под постами Зеленского, это можно считать санкциями против России. Юлия Тимошенко уже забыла об обнищании и начала качать духовность.

      Также в выпуске:

      Утиные истории, которые не покажет Дисней.

      Тестостеронное! Лицо Кивы встретилось с кулаком.

      В Британии тризуб внесли в нацистские символы. И Гринпис тоже.

      Давосное! Как Зеленский привлекал инвестиции в Украину?

      У основателя Amazon Джеффа Безоса принц украл пиструна!

      Шеринговое! Новая экономичная модель, которую исповедует даже Зеленский.

      Смотрите видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 января 2020:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром Юлия Тимошенко - новости Офіс Президента
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