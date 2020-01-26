Саркастические новости от Щура: Офис Зеленского испугался комментариев. Новая прошивка Тимошенко

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Офис Президента устал и устроил себе диджитал-детокс. Они отключили возможность комментирования в инстаграм и ютуб "из-за ботов и рекламы". Учитывая количество россиян в комментариях под постами Зеленского, это можно считать санкциями против России. Юлия Тимошенко уже забыла об обнищании и начала качать духовность.

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Шеринговое! Новая экономичная модель, которую исповедует даже Зеленский. Смотрите видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 26 января 2020: