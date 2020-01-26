Саркастичні новини від Щура: Офіс Зеленського злякався коментарів. Нова прошивка Тимошенко

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Офіс Президента утомився та влаштував собі діджитал-детокс. Вони вимкнули можливість коментування в інстаграм та ютуб "через ботів і рекламу". Зважаючи на кількість росіян у коментарях під постами Зеленського, це можна вважати санкціями проти Росії. Юлія Тимошенко вже забула про зубожіння та почала качати духовність.

Також у випуску: Качині історії, які не покаже Дісней. Тестостеронне! Обличчя Киви зустрілося з кулаком. У Британії тризуб внесли до нацистських символів. І Ґрінпіс теж. Давосне! Як Зеленський приваблював інвестиції в Україну? У засновника Amazon Джефа Безоса принц вкрав піструна!Шерингове! Нова економічна модель, яку сповідує навіть Зеленський. Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 січня 2020: