Саркастичні новини від Щура: Офіс Зеленського злякався коментарів. Нова прошивка Тимошенко
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Офіс Президента утомився та влаштував собі діджитал-детокс. Вони вимкнули можливість коментування в інстаграм та ютуб "через ботів і рекламу". Зважаючи на кількість росіян у коментарях під постами Зеленського, це можна вважати санкціями проти Росії. Юлія Тимошенко вже забула про зубожіння та почала качати духовність.
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Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 січня 2020: