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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Саркастичні новини від Щура: Офіс Зеленського злякався коментарів. Нова прошивка Тимошенко

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Офіс Президента утомився та влаштував собі діджитал-детокс. Вони вимкнули можливість коментування в інстаграм та ютуб "через ботів і рекламу". Зважаючи на кількість росіян у коментарях під постами Зеленського, це можна вважати санкціями проти Росії. Юлія Тимошенко вже забула про зубожіння та почала качати духовність.

      Також у випуску:

      Качині історії, які не покаже Дісней.

      Тестостеронне! Обличчя Киви зустрілося з кулаком.

      У Британії тризуб внесли до нацистських символів. І Ґрінпіс теж.

      Давосне! Як Зеленський приваблював інвестиції в Україну?

      У засновника Amazon Джефа Безоса принц вкрав піструна!Шерингове! Нова економічна модель, яку сповідує навіть Зеленський.

      Дивіться відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 26 січня 2020:

       

      Скільки людей помилував Зеленський з початку свого президентства: деталі
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      4493
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Юлія Тимошенко - новини #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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