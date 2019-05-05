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      Саркастические новости от Щура: Откуда взялись мемы "Нит", "А это — памятник свинье"

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – журналисты собрали информацию о том, откуда пошли любимые миллионами украинцев мемы, такие как "Нит" и "Жуй сраку". В частности, фразу "А это – памятник свинье" повторяют миллиарды украинцев, так называют детей, эту фразу печатают на футболках, о ней снимают триллиона сториз в Инстаграме.

      Также в выпуске:

      Кто такая Мотурначка?

      Репортаж из Малой Виски (Твин Пикса).

      Паломничество к памятнику свинье.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 28 апреля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Мемы #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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