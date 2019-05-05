Саркастические новости от Щура: Откуда взялись мемы "Нит", "А это — памятник свинье"

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – журналисты собрали информацию о том, откуда пошли любимые миллионами украинцев мемы, такие как "Нит" и "Жуй сраку". В частности, фразу "А это – памятник свинье" повторяют миллиарды украинцев, так называют детей, эту фразу печатают на футболках, о ней снимают триллиона сториз в Инстаграме.

Также в выпуске: Кто такая Мотурначка? Репортаж из Малой Виски (Твин Пикса). Паломничество к памятнику свинье. Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 28 апреля 2019: