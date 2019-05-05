Саркастичні новини від Щура: Звідки взялися меми "Ніт", "А це — пам`ятник свині"
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналісти зібрали інформацію про те, звідки пішли улюблені мільйонами українців меми, такі як "Ніт" та "Жуй сраку". Зокрема, фразу "А це – пам’ятник свині" повторюють мільярди українців, так називають дітей, цю фразу друкують на футболках, про неї знімають трильйони сторіз в Інстаграмі.
Також у випуску:
Хто така Мотурначка?
Репортаж з Малої Виски (Твін Піксу).
Паломництво до пам'ятника свині.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019:
Джерело: 24 канал
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