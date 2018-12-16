Саркастические новости от Щура: Почтовое состояние в Украине. Турчинов пророчит армагеддон
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в городке Почаев на Тернопольщине начался почтальонский бунт, там из-за чрезмерной работы все почтальоны уволились по собственному желанию. Без прямого приказа президента - точно не обойтись. Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что основной угрозой для безопасности страны является понятие гендера и антидискриминационные нормы в законах.
Также в выпуске:
Победа Украины в рукоблудстве.
13 вопросов о кандидате: Майкл Щур и Ярослава Кравченко рассказывают танку о Юрие Бойко.
Перевоплощение Порошенко в Гройсмана.
Как украинцы меряются чувством достоинства с французами.
Сколько стоят "Время и стекло" и MONATIK.
Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 16 декабря 2018
Источник: 24 канал
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