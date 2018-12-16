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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Саркастические новости от Щура: Почтовое состояние в Украине. Турчинов пророчит армагеддон

      169 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в городке Почаев на Тернопольщине начался почтальонский бунт, там из-за чрезмерной работы все почтальоны уволились по собственному желанию. Без прямого приказа президента - точно не обойтись. Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что основной угрозой для безопасности страны является понятие гендера и антидискриминационные нормы в законах.

      Также в выпуске:

      Победа Украины в рукоблудстве.

      13 вопросов о кандидате: Майкл Щур и Ярослава Кравченко рассказывают танку о Юрие Бойко.

      Перевоплощение Порошенко в Гройсмана.

      Как украинцы меряются чувством достоинства с французами.

      Сколько стоят "Время и стекло" и MONATIK.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 16 декабря 2018 

       

      Теги: Новости Украины Тернополь СНБО ЛГБТ Александр Турчинов #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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