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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Саркастичні новини від Щура: Поштовий стан в Україні. Турчинов пророкує Армагеддон

      58 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в містечку Почаїв, що на Тернопільщині, розпочався поштарський бунт, там через надмірну роботу всі листоноші звільнилися за власним бажанням. Без прямого наказу президента – точно не обійтися. Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що основною загрозою для безпеки країни є поняття гендеру і антидискримінаційні норми в законах.

      Також у випуску:

      Перемога України у рукоблудстві.

      13 питань про кандидата: Майкл Щур та Ярослава Кравченко розповідають танку про Юрія Бойка.

      Перевтілення Порошенка у Гройсмана.

      Як українці міряються почуттям гідності з французами.

      Скільки коштують "Врємя і стєкло" та MONATIK.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 грудня 2018 

       

      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Олександр Турчинов ЛГБТ РНБО Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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