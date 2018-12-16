Саркастичні новини від Щура: Поштовий стан в Україні. Турчинов пророкує Армагеддон
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в містечку Почаїв, що на Тернопільщині, розпочався поштарський бунт, там через надмірну роботу всі листоноші звільнилися за власним бажанням. Без прямого наказу президента – точно не обійтися. Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що основною загрозою для безпеки країни є поняття гендеру і антидискримінаційні норми в законах.
Також у випуску:
Перемога України у рукоблудстві.
13 питань про кандидата: Майкл Щур та Ярослава Кравченко розповідають танку про Юрія Бойка.
Перевтілення Порошенка у Гройсмана.
Як українці міряються почуттям гідності з французами.
Скільки коштують "Врємя і стєкло" та MONATIK.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 грудня 2018
Джерело: 24 канал
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