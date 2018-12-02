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      Саркастические новости от Щура. Секрет наступления Садового. Кто успел постоять за Ляшко

      66 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – наконец стало понятно, что за наступление начал мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Это наступление на Youtube. С жабой. Во время многочисленных выступлений Олег Ляшко пытается делать вид, что за ним стоит куча его однопартийцев. Но на самом деле за ним уже успела постоять целая когорта олигархов и кандидатов в олигархи.

      Также в выпуске:

      Первая неделя военного положения: как жить и не паниковать, если твоя жизнь – сплошная паническая атака?

      Петр Порошенко не может определиться: он Главнокомандующий, или Церковник.

      Охотники осудили лосей из Красной Книги.

      Ульяна Супрун и салопакалипсис в Украине.

      Презумпция оптимизма: горы на дороге в селе Мохнач.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 02 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Самопомич Радикальна партія Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Олег Ляшко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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