Саркастические новости от Щура. Секрет наступления Садового. Кто успел постоять за Ляшко
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – наконец стало понятно, что за наступление начал мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Это наступление на Youtube. С жабой. Во время многочисленных выступлений Олег Ляшко пытается делать вид, что за ним стоит куча его однопартийцев. Но на самом деле за ним уже успела постоять целая когорта олигархов и кандидатов в олигархи.
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Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 02 декабря 2018
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