Саркастические новости от Щура. Секрет наступления Садового. Кто успел постоять за Ляшко

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – наконец стало понятно, что за наступление начал мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Это наступление на Youtube. С жабой. Во время многочисленных выступлений Олег Ляшко пытается делать вид, что за ним стоит куча его однопартийцев. Но на самом деле за ним уже успела постоять целая когорта олигархов и кандидатов в олигархи.

Также в выпуске:

Первая неделя военного положения: как жить и не паниковать, если твоя жизнь – сплошная паническая атака?

Петр Порошенко не может определиться: он Главнокомандующий, или Церковник.

Охотники осудили лосей из Красной Книги.

Ульяна Супрун и салопакалипсис в Украине.

Презумпция оптимизма: горы на дороге в селе Мохнач.

Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 02 декабря 2018