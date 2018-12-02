Саркастичні новини від Щура. Секрет наступу Садового. Хто встиг постояти за Ляшком
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нарешті стало зрозуміло, що за наступ розпочав мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Це наступ на Youtube. З жабою. Під час численних виступів Олег Ляшко намагається робити вигляд, що за ним стоїть купа його однопартійців. Але насправді за ним вже встигла постояти ціла когорта олігархів та кандидатів у олігархи.
Також у випуску:
Перший тиждень воєнного стану: як жити і не панікувати, якщо твоє життя – суцільна панічна атака?
Петро Порошенко не може визначитися: він Головнокомандувач, чи Церковник.
Мисливці засудили лосів з Червоної Книги.
Уляна Супрун і салопакаліпсис в Україні.
Презумпція оптимізму: гори на дорозі в селі Мохнач.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 02 грудня 2018
Джерело: 24 канал
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