Саркастичні новини від Щура. Секрет наступу Садового. Хто встиг постояти за Ляшком

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нарешті стало зрозуміло, що за наступ розпочав мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Це наступ на Youtube. З жабою. Під час численних виступів Олег Ляшко намагається робити вигляд, що за ним стоїть купа його однопартійців. Але насправді за ним вже встигла постояти ціла когорта олігархів та кандидатів у олігархи.

Також у випуску:

Перший тиждень воєнного стану: як жити і не панікувати, якщо твоє життя – суцільна панічна атака?

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Уляна Супрун і салопакаліпсис в Україні.

Презумпція оптимізму: гори на дорозі в селі Мохнач.

Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 02 грудня 2018