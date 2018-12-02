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      Саркастичні новини від Щура. Секрет наступу Садового. Хто встиг постояти за Ляшком

      278 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нарешті стало зрозуміло, що за наступ розпочав мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Це наступ на Youtube. З жабою. Під час численних виступів Олег Ляшко намагається робити вигляд, що за ним стоїть купа його однопартійців. Але насправді за ним вже встигла постояти ціла когорта олігархів та кандидатів у олігархи.

      Також у випуску:

      Перший тиждень воєнного стану: як жити і не панікувати, якщо твоє життя – суцільна панічна атака?

      Петро Порошенко не може визначитися: він Головнокомандувач, чи Церковник.

      Мисливці засудили лосів з Червоної Книги.

      Уляна Супрун і салопакаліпсис в Україні.

      Презумпція оптимізму: гори на дорозі в селі Мохнач.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 02 грудня 2018

       

      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Олег Ляшко Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Радикальна партія Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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