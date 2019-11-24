Саркастические новости от Щура: суеверия Зеленского. "Слуга народа" включила турборежим факапов

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинские корабля, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой. В партии "Слуга народа" включили турборежим новых громких скандалов.

Также в выпуске: Киивстоунер выкакунькал новый клип. ПЦУ ловит хайп в соцсетях. Как россияне гордятся размахом своих краж. Днем. Дерзко. Пилой. Идеальный мужчина из Хмельницкого привязал собаку к машине и протащил полтора километра. Ахметов роботизирует шахтеров. Любимому писателю Джоан Роулинг DZIDZIO исполнилось четыре годика. Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 24 ноября 2019 года: