Саркастические новости от Щура: суеверия Зеленского. "Слуга народа" включила турборежим факапов
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинские корабля, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой. В партии "Слуга народа" включили турборежим новых громких скандалов.
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Любимому писателю Джоан Роулинг DZIDZIO исполнилось четыре годика.
Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 24 ноября 2019 года:
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