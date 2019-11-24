Саркастичні новини від Щура: Забобони Зеленського. "Слуга народу" увімкнула турборежим факапів
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде голитися допоки три українські судна, які захопила Росія у листопаді 2018 року, не повернуться додому. У партії "Слуга народу" увімкнули турборежим нових гучних скандалів.
Також у випуску:
Київстоунер викакунькав новий кліп.
ПЦУ ловить хайп у соцмережах.
Як росіяни пишаються розмахом своїх крадіжок.
Вдень. Зухвало. Пилкою.
Ідеальний чолов’яга з Хмельницького прив’язав собаку до машини і протяг півтора кілометри.
Ахметов роботизує шахтарів.
Улюбленому письменнику Джоан Роулінґ DZIDZIO виповнилось чотири рочки.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 листопада 2019 року:
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