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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Саркастичні новини від Щура: Забобони Зеленського. "Слуга народу" увімкнула турборежим факапів

      132 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде голитися допоки три українські судна, які захопила Росія у листопаді 2018 року, не повернуться додому. У партії "Слуга народу" увімкнули турборежим нових гучних скандалів.

      Також у випуску:

      Київстоунер викакунькав новий кліп.

      ПЦУ ловить хайп у соцмережах.

      Як росіяни пишаються розмахом своїх крадіжок.

      Вдень. Зухвало. Пилкою.

      Ідеальний чолов’яга з Хмельницького прив’язав собаку до машини і протяг півтора кілометри.

      Ахметов роботизує шахтарів.

      Улюбленому письменнику Джоан Роулінґ DZIDZIO виповнилось чотири рочки.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 листопада 2019 року:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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