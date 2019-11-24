Саркастичні новини від Щура: Забобони Зеленського. "Слуга народу" увімкнула турборежим факапів

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде голитися допоки три українські судна, які захопила Росія у листопаді 2018 року, не повернуться додому. У партії "Слуга народу" увімкнули турборежим нових гучних скандалів.

Також у випуску: Київстоунер викакунькав новий кліп. ПЦУ ловить хайп у соцмережах. Як росіяни пишаються розмахом своїх крадіжок. Вдень. Зухвало. Пилкою. Ідеальний чолов’яга з Хмельницького прив’язав собаку до машини і протяг півтора кілометри. Ахметов роботизує шахтарів. Улюбленому письменнику Джоан Роулінґ DZIDZIO виповнилось чотири рочки. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 листопада 2019 року: