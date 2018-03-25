Саркастические новости от Щура. Украинское дежавю. Что о вас знают соцсети

В свежем выпуске "# @) ₴? $ 0 с Майклом Щуром" – Надежда Савченко снова за решеткой и голодает. "Фейсбук" уже потерял миллиарды долларов из-за информации о том, что не смог защитить персональные данные 50 миллионов пользователей.

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