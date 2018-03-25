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Саркастические новости от Щура. Украинское дежавю. Что о вас знают соцсети

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Саркастические новости от Щура
Саркастические новости от Щура / 24 Канал

В свежем выпуске "# @) ₴? $ 0 с Майклом Щуром" – Надежда Савченко снова за решеткой и голодает. "Фейсбук" уже потерял миллиарды долларов из-за информации о том, что не смог защитить персональные данные 50 миллионов пользователей.

Также в выпуске:

Премьер-министр Владимир Гройсман придумал, что надо делать, чтобы в Украине были дороги.

Инклюзия. Дмитрий Щебетюк учится водить машину.

Почему в Славянске и Краматорске до сих пор не построены общежития для переселенцев, на которые ЕС выделил 5 миллионов евро.

Как это – жить с ВИЧ? Интервью с основателями БУ Teenergizer Яной Панфиловой и Данилой Столбуновым.

В поселке Бабаи Харьковской области завелся не абы кто, а сам бабай.

Гость студии: группа Love'n'Joy

Теги: Новости Украины Facebook Надежда Савченко Задержание Савченко #@)₴?$0 с Майклом Щуром Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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