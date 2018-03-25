Саркастичні новини від Щура. Українське дежавю. Що про вас знають соцмережі

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Надія Савченко знову за ґратами та голодує. "Фейсбук" вже втратив мільярди доларів через інформацію про те, що не зміг захистити персональні дані 50 мільйонів користувачів.

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Гість студії: гурт Love’n’Joy