Саркастичні новини від Щура. Українське дежавю. Що про вас знають соцмережі
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Надія Савченко знову за ґратами та голодує. "Фейсбук" вже втратив мільярди доларів через інформацію про те, що не зміг захистити персональні дані 50 мільйонів користувачів.
Також у випуску:
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман придумав, що треба робити, щоб в Україні були дороги.
Інклюзія. Дмитро Щебетюк вчиться водити машину.
Чому в Слов'янську та Краматорську досі не побудовані гуртожитки для переселенців, на які ЄС виділив 5 мільйонів євро.
Як це – жити з ВІЛ? Інтерв’ю з засновниками БО Teenergizer Яною Панфіловою та Данилою Столбуновим.
У селищі Бабаї Харьківської області завівся не аби хто, а сам бабай.
Гість студії: гурт Love’n’Joy
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі