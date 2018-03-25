00:21
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
  • четвер
    3°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саркастичні новини від Щура. Українське дежавю. Що про вас знають соцмережі

435 Читать новость на русском
Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Надія Савченко знову за ґратами та голодує. "Фейсбук" вже втратив мільярди доларів через інформацію про те, що не зміг захистити персональні дані 50 мільйонів користувачів.

Також у випуску:

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман придумав, що треба робити, щоб в Україні були дороги.

Інклюзія. Дмитро Щебетюк вчиться водити машину.

Чому в Слов'янську та Краматорську досі не побудовані гуртожитки для переселенців, на які ЄС виділив 5 мільйонів євро.

Як це – жити з ВІЛ? Інтерв’ю з засновниками БО Teenergizer Яною Панфіловою та Данилою Столбуновим.

У селищі Бабаї Харьківської області завівся не аби хто, а сам бабай.

Гість студії: гурт Love’n’Joy

Теги: Новини України Facebook Надія Савченко Затримання Савченко Володимир Гройсман #@)₴?$0 з Майклом Щуром
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 1080
Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецьку
25 березня, 22:00 Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецьку
721
Найсмішніші меми тижня:
25 березня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін
3358
Выборы в Италии: смогут ли
25 березня, 19:00 Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе
Катерина Одарченко 985
Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
25 березня, 17:37 Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
1078
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук