Саркастические новости от Щура: Зачем Полякова идет в политику. Мир захватывают работы
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – судя по поведению Оли Поляковой, в политике она будет очень радикальной. Возможно, даже станет женской версии Олега Ляшко. Если же в Раде певице выключат микрофон, она использует секретный козырь в рукаве. Почти все интересные профессии уже заняты работами. Теперь же они научились собирать малину, а скоро смогут и пригнать машины из Литвы.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 2 июня 2019 года: