Саркастические новости от Щура: Зачем Полякова идет в политику. Мир захватывают работы

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – судя по поведению Оли Поляковой, в политике она будет очень радикальной. Возможно, даже станет женской версии Олега Ляшко. Если же в Раде певице выключат микрофон, она использует секретный козырь в рукаве. Почти все интересные профессии уже заняты работами. Теперь же они научились собирать малину, а скоро смогут и пригнать машины из Литвы.

Также в выпуске: Как можно использовать пылесос, чтобы повеселиться. Зеленский сделал страшное и вызвал Саакашвили. В Лос-Анджелесе женщина похитила дом. Почему стоит посмотреть сериал "Чернобыль". Сюжет, от которого загорится у радикалов. Зачем Порошенко забрал содержимое ситуационной комнаты. Страшное! Британский Олег Ляшко врет. Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 2 июня 2019 года: