00:32
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Саркастические новости от Щура: Зачем Полякова идет в политику. Мир захватывают работы

      34 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – судя по поведению Оли Поляковой, в политике она будет очень радикальной. Возможно, даже станет женской версии Олега Ляшко. Если же в Раде певице выключат микрофон, она использует секретный козырь в рукаве. Почти все интересные профессии уже заняты работами. Теперь же они научились собирать малину, а скоро смогут и пригнать машины из Литвы.

      Также в выпуске:

      Как можно использовать пылесос, чтобы повеселиться.

      Зеленский сделал страшное и вызвал Саакашвили.

      В Лос-Анджелесе женщина похитила дом.

      Почему стоит посмотреть сериал "Чернобыль".

      Сюжет, от которого загорится у радикалов.

      Зачем Порошенко забрал содержимое ситуационной комнаты.

      Страшное! Британский Олег Ляшко врет.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 2 июня 2019 года:

       

      blog_ava
      Видео с аннексией Буковины опубликовали в сети: Матиос созывает силовиков
      2 июня
      2173
      Теги: Новости Украины Новости политики Оля Полякова #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 июня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук