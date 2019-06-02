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      Саркастичні новини від Щура: Навіщо Полякова йде в політику. Світ захоплюють роботи

      189 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – судячи з поведінки Олі Полякової, у політиці вона буде дуже радикальною. Можливо, навіть стане жіночою версією Олега Ляшка. Якщо ж у Раді співачці вимкнуть мікрофон, вона використає секретний козир у рукаві. Майже всі цікаві професії вже зайняті роботами. Тепер ж вони навчилися збирати малину, а скоро зможуть й приганяти машини з Литви.

      Також у випуску: 

      Як можна використати пилосмок, аби повеселитися.

      Зеленський зробив страшне і викликав Саакашвілі.

      У Лос-Анджелесі жінка викрала хату. 

      Чому варто подивитися серіал "Чорнобиль".

      Сюжет, від якого запалає у радикалів.

      Навіщо Порошенко забрав вміст ситуаційної кімнати.

      Страшне! Британський Олег Ляшко бреше. 

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 червня 2019 року:

       

      blog_ava
      Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка
      2 червня
      18089
      Теги: Новини України Новини політики #@)₴?$0 з Майклом Щуром Оля Полякова
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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