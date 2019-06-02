Саркастичні новини від Щура: Навіщо Полякова йде в політику. Світ захоплюють роботи

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – судячи з поведінки Олі Полякової, у політиці вона буде дуже радикальною. Можливо, навіть стане жіночою версією Олега Ляшка. Якщо ж у Раді співачці вимкнуть мікрофон, вона використає секретний козир у рукаві. Майже всі цікаві професії вже зайняті роботами. Тепер ж вони навчилися збирати малину, а скоро зможуть й приганяти машини з Литви.

Також у випуску: Як можна використати пилосмок, аби повеселитися. Зеленський зробив страшне і викликав Саакашвілі. У Лос-Анджелесі жінка викрала хату. Чому варто подивитися серіал "Чорнобиль". Сюжет, від якого запалає у радикалів. Навіщо Порошенко забрав вміст ситуаційної кімнати. Страшне! Британський Олег Ляшко бреше. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 2 червня 2019 року: