Саркастические новости от Щура: Зеленский дал интервью актеру. Зачем Президенту Андрей Богдан
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Президент Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, который снимался вместе с ним в сериале "Слуга народа". Вместо реальной пресс-конференции Зеленский снялся в очередном художественном фильме, то есть актер берет интервью у актера. Только 3 месяца прошло с момента выборов, а украинцы уже ставят вопрос: кто руководит страной, Зеленский или Богдан?
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Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 сентября 2019 года: