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      Саркастические новости от Щура: Зеленский дал интервью актеру. Зачем Президенту Андрей Богдан

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Президент Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, который снимался вместе с ним в сериале "Слуга народа". Вместо реальной пресс-конференции Зеленский снялся в очередном художественном фильме, то есть актер берет интервью у актера. Только 3 месяца прошло с момента выборов, а украинцы уже ставят вопрос: кто руководит страной, Зеленский или Богдан?

      Также в выпуске:

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      Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 сентября 2019 года:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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