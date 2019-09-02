16:24
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Саркастичні новини від Щура: Зеленський дав інтерв'ю актору. Навіщо Президенту Андрій Богдан

      267 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент Зеленський дав інтерв’ю актору Станіславу Боклану, який знімався разом з ним у серіалі "Слуга народу". Замість реальної пресконференції Зеленський знявся у черговому художньому фільмі, тобто актор бере інтерв’ю у актора. Тільки 3 місяці минуло з моменту виборів, а українці вже ставлять питання: хто керує країною Зеленський чи Богдан?

      Також у випуску:

      Апостола Мунтяна штирить від сирих яєць

      Нова екранізація "Джокера"!

      Воно відбулося! Перше засідання Ради нового скликання

      Потап і його MOZGI вперше за 6 років випустили пісню українською

      Навіщо робити щеплення?

      Перший космічний злочин!

      День курки-чубатурки у селі Вікторія

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 1 вересня 2019 року:

       

      blog_ava
      Іспанська співачка Джоана Сайнс загинула на сцені під час виступу
      сьогодні
      7783
      Теги: Новини України Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром Андрій Богдан
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      сьогодні , 16:01 Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      980
      Три альтернативы российскому газу, или Украина, США и Польша ударили Москву по больному месту
      сьогодні , 15:10 Три альтернативы российскому газу, или Украина, США и Польша ударили Москву по больному месту
      Блог Медіа 2199
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      сьогодні , 12:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      874
      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      сьогодні , 13:52 Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      3876
      Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      сьогодні , 13:00 Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      Олена Булан 332
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук