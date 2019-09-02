Саркастичні новини від Щура: Зеленський дав інтерв'ю актору. Навіщо Президенту Андрій Богдан

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент Зеленський дав інтерв’ю актору Станіславу Боклану, який знімався разом з ним у серіалі "Слуга народу". Замість реальної пресконференції Зеленський знявся у черговому художньому фільмі, тобто актор бере інтерв’ю у актора. Тільки 3 місяці минуло з моменту виборів, а українці вже ставлять питання: хто керує країною Зеленський чи Богдан?

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