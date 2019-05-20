20:30
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Саркастические новости от Щура: Зеленский стал президентом. Вакарчук создал первую аудио-партию

      46 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Во время своей речи он заявил, что распустит Верховную Раду восьмого созыва. Святослав Вакарчук создал первую партию, которую назвал "Голос", и заявил, что поведет ее на парламентские выборы.

      Также в выпуске:

      Возвращение Коломойского: чего нам ждать в ближайшие 5 лет?

      У Jerry Heil вышла новая песня!

      Шок! От чего можно умереть в туалете?

      Что нашли на дне Марианской впадины?

      Скандалы в УПЦ: кто кому патриарх

      Срочно! Последнюю серию "Игры престолов" сняли на Сумщине!

      Сенсация! Кто на самом деле правит миром?

      Мик Джагер станцевал на костях тех, кто потерял смысл жизни в 20 лет.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 28 апреля 2019:

       

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня
      6033
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Партия Голос Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      сегодня , 20:06 Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      Світлана Попова 177
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сегодня , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 3384
      Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      сегодня , 17:38 Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      1152
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сегодня , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 357
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сегодня , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 546
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук