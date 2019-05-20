Саркастические новости от Щура: Зеленский стал президентом. Вакарчук создал первую аудио-партию
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Во время своей речи он заявил, что распустит Верховную Раду восьмого созыва. Святослав Вакарчук создал первую партию, которую назвал "Голос", и заявил, что поведет ее на парламентские выборы.
Также в выпуске:
Возвращение Коломойского: чего нам ждать в ближайшие 5 лет?
У Jerry Heil вышла новая песня!
Шок! От чего можно умереть в туалете?
Что нашли на дне Марианской впадины?
Скандалы в УПЦ: кто кому патриарх
Срочно! Последнюю серию "Игры престолов" сняли на Сумщине!
Сенсация! Кто на самом деле правит миром?
Мик Джагер станцевал на костях тех, кто потерял смысл жизни в 20 лет.
Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 28 апреля 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии