Саркастические новости от Щура: Зеленский стал президентом. Вакарчук создал первую аудио-партию

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Во время своей речи он заявил, что распустит Верховную Раду восьмого созыва. Святослав Вакарчук создал первую партию, которую назвал "Голос", и заявил, что поведет ее на парламентские выборы.

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