Саркастичні новини від Щура: Зеленський став президентом. Вакарчук створив першу аудіо-партію

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Святослав Вакарчук створив першу партію, яку назвав "Голос" й заявив, що поведе її на парламентські вибори.

Також у випуску: Повернення Коломойського: на що нам чекати найближчі 5 років? У Jerry Heil вийшла нова пісня! Шок! Від чого можна померти у туалеті? Що знайшли на дні Маріанської западини? Скандали в УПЦ: хто кому патріарх Терміново! Останню серію "Гри престолів" зняли на Сумщині! Сенсація! Хто насправді править світом? Мік Джагер станцював на кістках тих, хто втратив сенс життя у 20 років. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019: