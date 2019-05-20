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      Саркастичні новини від Щура: Зеленський став президентом. Вакарчук створив першу аудіо-партію

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Святослав Вакарчук створив першу партію, яку назвав "Голос" й заявив, що поведе її на парламентські вибори.

      Також у випуску:

      Повернення Коломойського: на що нам чекати найближчі 5 років?

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      Мік Джагер станцював на кістках тих, хто втратив сенс життя у 20 років.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019:

       

      blog_ava
      Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради
      сьогодні
      10019
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Святослав Вакарчук Партія Голос Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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