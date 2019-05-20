Саркастичні новини від Щура: Зеленський став президентом. Вакарчук створив першу аудіо-партію
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Святослав Вакарчук створив першу партію, яку назвав "Голос" й заявив, що поведе її на парламентські вибори.
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019:
Джерело: 24 канал
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