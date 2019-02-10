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      Саркастические новости от Щура: Зеленский в заложниках? Ирина Луценко верит пропаганде РФ!

      14 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – челенджи держат в заложниках кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского. Представительница президента в парламенте и жена генпрокурора Ирина Луценко получает информацию о событиях в Украине из российских пропагандистских СМИ.

      Также в выпуске:

      Гребни против Юшок: очень неприличный сюжет о неприличных словах.

      Случайный зритель "Телевидение Торонто" выиграл чух от Ярославы Кравченко.

      Российский видеоблогер Ивлеева узнала, что приговор – это годы, а не 15 сантиметров.

      Как связана неадекватность с ненавистью к Ульяне Супрун?

      Полтавский телеканал и "А это памятник свинье!".

      Киберчух.

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      В криминальных новостях боятся "мастурбации".

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 10 февраля 2019

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Ирина Луценко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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