Саркастические новости от Щура: Зеленский в заложниках? Ирина Луценко верит пропаганде РФ!
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – челенджи держат в заложниках кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского. Представительница президента в парламенте и жена генпрокурора Ирина Луценко получает информацию о событиях в Украине из российских пропагандистских СМИ.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 10 февраля 2019