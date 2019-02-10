Саркастические новости от Щура: Зеленский в заложниках? Ирина Луценко верит пропаганде РФ!

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – челенджи держат в заложниках кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского. Представительница президента в парламенте и жена генпрокурора Ирина Луценко получает информацию о событиях в Украине из российских пропагандистских СМИ.

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