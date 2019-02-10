Саркастичні новини від Щура: Зеленський у заручниках ? Ірина Луценко вірить пропаганді РФ!
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – челенджі тримають у заручниках кандидата у президенти та коміка Володимира Зеленського. Представниця президента у парламенті і дружина генпрокурора Ірина Луценко отримує інформацію про події в Україні з російських пропагандистських ЗМІ.
Також у випуску:
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Як пов’язана неадекватність з ненавистю до Уляни Супрун?
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Жах! Дитячі поліклініки змушують бути дружніми до відвідувачів.
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 лютого 2019