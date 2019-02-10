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      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Саркастичні новини від Щура: Зеленський у заручниках ? Ірина Луценко вірить пропаганді РФ!

      68 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – челенджі тримають у заручниках кандидата у президенти та коміка Володимира Зеленського. Представниця президента у парламенті і дружина генпрокурора Ірина Луценко отримує інформацію про події в Україні з російських пропагандистських ЗМІ.

      Також у випуску:

      Гребені проти Юшок: дуже непристойний сюжет про непристойні слова.

      Випадковий глядач "Телебачення Торонто" виграв чух від Ярослави Кравченко.

      Російська відеоблогерка Івлєєва дізналась, що вирок — це роки, а не 15 сантиметрів.

      Як пов’язана неадекватність з ненавистю до Уляни Супрун?

      Полтавський телеканал і "А це пам'ятник свині!".

      Кіберчух.

      Жах! Дитячі поліклініки змушують бути дружніми до відвідувачів.

      У кримінальних новинах бояться "мастурбації".

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 лютого 2019

       

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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Ірина Луценко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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