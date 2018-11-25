Саркастические новости от Шура. Радикальная измена Ляшко.

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – в недавнем интервью Олега Ляшко позади него стоят пенсионерки, а не его молчаливые коллеги-радикалы – это измена. Техник-механик, юрист, друг Арсена Авакова и карьера, которая пробила социальную крышу – это досье на кандидата в президенты от "Социалистической партии Украины" Ильи Кивы.

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