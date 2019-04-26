Саркофаг над Чернобыльской АЭС готов на 99%, – правительство

Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомноц электростанции готов на 99%. Все работы по его установке могут завершить уже в мае – июне этого года.

Так, укрытия успешно прошло пробную 72-часовую эксплуатацию. Об этом сообщили в Кабинете министров.

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Также в правительстве отметили, что в отношении Чернобыля сейчас работают по трем направлениям: ликвидация последствий ужасной аварии; возрождение территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению; и – обеспечение социальной защиты всех пострадавших в результате катастрофы.

Кроме того, на территории зоны отчуждения продолжается строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива и комплекс по переработке и захоронению радиоактивных отходов "Вектор".

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенном в Киевской области, произошла техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 в Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Чернобыльская катастрофа в цифрах