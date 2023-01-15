Решение об их предоставлении было озвучено 14 января 2023 года. В стране заверили, что министр обороны выложит дальнейшие детали этой поддержки в Палате общин в понедельник. Что известно об оружии, выяснял 24 Канал.
Читайте также Это важно и то, что нужно: Зеленский анонсировал важные результаты разговора с Сунаком
Какие характеристики САУ AS-90
Самоходную артиллерийскую установку AS-90, производства оборонно-промышленного комплекса Великобритании, используют сухопутные войска страны. Эта бронированная САУ имеет калибр 155 миллиметров. Она может:
- стрелять обычным снарядом на расстояние 24,7 километра, используя ствол 39 калибра;
- гатить на 30 километров, имея длину ствола 52 калибра;
- при использовании снарядов увеличенной дальности с новым стволом может стрелять и на 40 километров.
САУ переводят из производного положения в боевое менее чем за минуту. Обслуживание может находиться в кабине, а ствол – задет и расцеплен без выхода из кабины.
Техника имеет автономную систему навигации и наводки. Огонь могут вести прямой наводкой. Установка имеет генератор, работающий вне зависимости от основного двигателя.
Британскую САУ еще называют "Храброе сердце". Ее начали создавать в 1980-х годах. Разрабатывала и производила ее компания Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL). На вооружение установку приняли в 1992 году. AS-90 заменила как самоходные, так и буксированные типы артиллерии в Британии. Исключение только легкие гаубицы L118 и РСЗО.
Стоит отметить, что самоходная артиллерийская установка AS-90 имеет:
- вес 45 тонн;
- длину – 9 метров, ширину – 3,5 метра, высоту – 2,49 метра;
- стальную броню с максимальной толщиной 17 миллиметров;
- дизельный двигатель Cummins VTA903T V8 более чем на 600 лошадиных сил;
- автоматическую трансмиссию LSG 2000 германской фирмы Renk;
- скорость – 53 километра в час;
- экипаж – пятеро военных.
Кроме того, САУ может преодолевать стенку высотой 0,75 метра, ров глубиной 2,8 метра, брод на 1,5 метра глубины и подъем вверх на 30 градусов.
Оружие может трижды выстрелить за 10 секунд (очередь), 6 раз – в минуту в течение 3 минут интенсивной стрельбы и 2 выстрела в минуту в течение 60 минут постоянной стрельбы.
На крыше башни есть пулемет калибра 7,62 миллиметра, стреляющий по воздушным и наземным целям. Боекомплект составляет 48 выстрелов калибра 155 миллиметров – 31 в башне и 17 – в корпусе самоходной установки.
Что этому предшествовало
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально заявил, что они передадут Украине танки Challenger 2. Это танки четвертого поколения.
- Владимир Зеленский поблагодарил британского высокопоставленного чиновника за предоставление оружия. Также анонсировал, что после разговора с Риши Сунаком 14 января будут новые важные результаты. Однако о чем говорится президент не сказал, однако отметил, что это действительно то, что нужно.
- Президент Украины также заявил, что верит, что аналогичные решения примут и другие наши партнеры – те, кто понимает, почему нельзя давать такому злу, как Россия, никакого шанса. Потому что Москва не знает границ.