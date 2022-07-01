Так, на фронте уже выполняют задачи самоходные артиллерийские установки "Краб". Их Вооруженным Силам Украины предоставила Польша.

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Мощное видео работы военной техники опубликовал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Он подчеркнул, что украинские военные сейчас защищают мир по всей Европе.

Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами,

– отметил Залужный.

Смотрите видео работы САУ "Краб":

Что известно о польских САУ "Краб"

В мае Польша предоставила ВСУ 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров. "Краб" производит 3 выстрела за 10 секунд, огонь высокой интенсивности – 6 выстрелов в минуту, практическая скорострельность – 2 выстрела в минуту. Минимальная дальность ведения огня составляет 4,5 километра, а максимальная – 40 километров. Запас боекомплекта насчитывает 29 ракет и 28 снарядов.

Какое оружие Польша уже предоставила Украине

Польша входит в список стран, которые больше всего поддерживают нашу страну. С начала полномасштабной войны Варшава предоставила Киеву около 250 танков Т-72, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27, дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

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