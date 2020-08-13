Бывший чиновник, который перебрался из Саудовской Аравии в Канаду, рассказал, что наследный принц Мохаммед бин Салман отправил убийц ликвидировать его.

Бойцы "Тигр" и канадский диссидент: что произошло

24 канал разобрался, как Эр-Рияд снова попал в скандал. Сначала надо сказать, о ком вообще идет речь – о бывшем саудовско-мальтийском шпионе Саада Аль-Джабри, которому 61 год. В этой структуре Саад занимал высокие должности и сотрудничал с зарубежными разведками. Но обстоятельства вынудили его искать убежище в Канаде в 2017 году.

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Там он живет под частной и государственной охраной. У Аль-Джабри осталось много контактов и связей в Соединенных Штатах Америки. Американские коллеги считали его "долговременным надежным партнером". У него есть докторат в Университете Эдинбурга по вопросам искусственного интеллекта. Еще до Канады за ним следили в Бостоне и даже пытались зайти к его месту жительства там.

Он имел прямой доступ к внутренним делам саудитського двора, включая политические, личные и деловые контакты МБС (Мохаммед бин Салман – 24)", пишет Business Insider.

Двое детей критика были похищены 16 марта 2020 года в Королевстве вместе с другими родственниками. К ним применили пытки. Все это, чтобы заставить Аль-Джабри вернуться в страну и сдаться. Перед этим ему предлагали приехать, чтобы якобы помочь правительству с расследованием против Мохаммеда бин Наефа, бывшего наследного принца, которого Мохаммед бин Салман сверг.

Аль-Джабри долго работал под его руководством (бин Наеф курировал спецслужбы – 24), но все изменилось после смерти бывшего короля Саудии Абдуллы в 2015 году. Новый монарх Салман поставил во главе своего сына Мохаммеда бин Салмана и постоянно давал ему все больше власти. После ареста бин Наефа и даже брата короля принца Ахмеда, Аль-Джабри уехал из страны.

Через три года герой этой истории подал в окружной суд США в Вашингтоне иск на 106 страницах, где указывал: кронпринц Мохаммед бин Салман отправил бойцов отряда "Тигр" убить его. Он обвинил рояла в "попытке внесудебного убийства", что нарушает Закон США о защите жертв пыток и международное право.

Впрочем, пока это не доказано. Убийство должно было произойти через две недели после жестокой ликвидации оппозиционного политолога и журналиста Джамала Хашогги в дипучреждении Королевства в Стамбуле. Большая часть западного мира считает, что сам принц отдал приказ об убийстве.

Доктор Саад занимает уникальную позицию, чтобы угрожать союзу МБС и правительству США, поэтому он хотел его убить, работал над этим в течение трех лет, – говорят юристы Аль-Джабри в иске.

Бойцы действительно вылетели в Торонто по туристическим визам 15 октября 2018 года, но им запретили въезд, потому что они пытались пройти через разные окошки на контроле и не смогли уговорить пограничников Канады, будто они не знают друг друга.

С собой они несли две сумки с аппаратурой для судебно-медицинской экспертизы и были обучены заметать следы после преступления. Даже инструктор был из того самого отдела, что разделил тело Хашогги пилой для костей.

Отряд " Тигр" По материалам, что доступны в сети, это саудовский частный отряд, состоящий из примерно 50-ти мужчин – солдат и разведчиков. Их основная задача – убивать врагов МБС и режима, проводить тайные операции внутри страны и за ее пределами. И делать это, не привлекая внимания международных СМИ. Он был создан в 2017 году (по данным издания Middle East Eye – 24). Предварительно известно, что среди личного состава "Тигров" - 5 охранников МБС. Первой крупной операцией собственно и стало убийство Джамала Хашогги.

Заманить диссидентов и убить в консульстве пытались сначала в Канаде, но блогер и критик правительства Омар Абдулазиз отказался приходить, чтобы якобы "забрать новый паспорт". Тогда внимание обратили на Стамбул, где операция оказалась успешной.

Один из ближайших советников наследного принца тоже стал жертвой репрессий / Фото Arab News

Человек по имени Бадер Аль-Асакер работал председателем его частного офиса и исполнительным директором Фонда принца и как считается, именно он создал сеть "скрытых агентов, которые должны были атаковать тех, кто выступает против МБС", говорится в судебных документах. Сам по себе Фонд занимается развитием молодежи Саудовской Аравии и отправкой их на обучение в престижные университеты, в частности в США.

Интересно, что летом 2020 года Аль-Асакера задержали по неизвестному обвинению.

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Мохаммеда бин Салмана вызвали в американский суд / Фото Gulf Business

Теплое отношение Трампа, Помпео и некоторых других действующих американских политиков к Саудовской Аравии хорошо известно. Первый свой зарубежный визит президент Трамп совершил именно туда, а саудовская армия покупает много американского вооружения. Но после скандала с Аль-Джабри и угроз ветерану ФБР Али Суфану, Вашингтон выступил с неожиданной критикой поведения Эр-Рияду.

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Али Суфан работал спецагентом ФБР до и после 11 сентября 2001 года. Он преследовал боевиков Аль-Каиды, ответственных за это, а также за взрывы посольств США в Кении и Танзании и подрыв эсминца "Коул" в Йемене. О его работе снят сериал "Призрачная башня". Он стал объектом харасмента в соцсетях, который эксперты смогли проследить до людей, задействованных в атаках на Хашогги и чиновников в саудовском правительстве.

Али Суфан (справа) на премьере "Призрачной башни" о его годах в ФБР / Фото KCRW.com

У Саудов есть причина не любить Суфана, потому что после увольнения из ФБР, он основал в Катаре консалтинговую компанию Soufan Group. Катар сейчас является главным соперником Саудовской Аравии.

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Как бы там ни было, но американский суд опубликовал повестки для кронпринца Саудовской Аравии! Само по себе это явление является беспрецедентным. Если принц и еще 12 человек, указанных в повестке, не придут (конечно, что нет – 24), то решение автоматически будет против МБС.

Выборы в ноябре будут критически важными для Саудов. Я могу вам гарантировать, что Сауды и лично наследный принц сейчас беседуют с Помпео и Трампом насчет письма о неприкосновенности. Он просит суд "дропнуть" дело, потому что оно вмешивается во вновь возникшие отношения США с главой другого государства, – прокомментировал Al-Jazeera Брюс Фейн, бывший ассоциированный замгенпрокурора США.

Государственный департамент США, который возглавляет Майк Помпео, косвенно, но поддержал Саада Аль-Джабри, сделав редкий демарш против саудитов. "Саад Аль-Джабри был ценным для США в борьбе против террора. Его работа с нами помогла спасти жизни американцев и граждан Саудовской Аравии", – заявил пресс-секретарь ведомства.

Любое преследование Аль-Джабри неприемлемо, добавил и.о. заместителя госсекретаря Райан Калдал и писал далее: "Госдеп неоднократно просил правительство Саудовской Аравии прояснить статус и характер заключения детей Аль-Джабри и в дальнейшем будет требовать их немедленного освобождения".

Пока остается лишь наблюдать как подобные заявления отразятся на двусторонних отношениях двух государств, но судебный прецедент судебной повестки фактически правящему монарху уже создан.